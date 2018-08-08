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كولومبيا تعترف بدولة فلسطين

أخبار العالم العربي

كولومبيا تعترف بدولة فلسطين
Reuters Carlo Allegri
علم فلسطيني يرفرف أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك
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أعلن رئيس كولومبيا المنتهية ولايته خوان سانتوس، الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن القرار اتخذ بالتوافق مع الرئيس الكولومبي المنتخب إيفان دوكي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، تسلم من الرئيس سانتوس وبحضور وزيرة خارجيته ماريا انهيلا هويجين، رسالة رسمية موقعة من وزيرة الخارجية باعتراف "جمهورية كولومبيا بدولة فلسطين".

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وأبلغ الرئيس سانتوس المالكي أن هذا الاعتراف هو قرار مستحق وضرورة واجبة من كولومبيا، مؤكدا أنه تباحث مع الرئيس المنتخب الذي أكد موافقته على القرار، كما أكدت وزيرة الخارجية أنها حصلت هي الأخرى على موافقة وزير الخارجية الجديد.

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وجاء الاعتراف قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس سانتوس، وقبل استلام الرئيس المنتخب دوكي منصبه.

وكولومبيا الدولة الوحيدة في قارة أمريكا الجنوبية التي امتنعت عن الاعتراف بدولة فلسطين، وبهذه الخطوة تكون كل دول أمريكا الجنوبية اعترفت بدولة فلسطين.

المصدر: وفا

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