نتنياهو يلغي زيارته إلى كولومبيا بسبب الوضع في غزة

ذكر مسؤول إسرائيلي الخميس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى زيارة كانت مقررة إلى كولومبيا الأسبوع المقبل بسبب الأحداث المحيطة بقطاع غزة.

ولم يفصح المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، عن تفاصيل أخرى.

وكان من المفترض أن يزور نتنياهو كولومبيا من السادس وحتى التاسع من أغسطس الجاري.

وشهدت الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، توترا كبيرا في الأسابيع القليلة الماضية.

المصدر: رويترز