سوريا.. إعادة فتح طريق "البعث - الحميدية" في ريف القنيطرة

بدأت الوحدات الفنية والخدمية في محافظة القنيطرة السورية، إزالة السواتر الترابية وصيانة وإصلاح طريق "البعث - الحميدية" لتسهيل حركة المرور وعودة الأهالي إلى منازلهم.

وأوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة القنيطرة محمد خنيفس، أن "الورشات بدأت بتنظيف مسارب الطريق ذهابا وإيابا من الأتربة والمخلفات ليكون جاهزا لمرور السيارات وتسهيل حركة عبور المواطنين إلى منازلهم في قرية الحميدية بعد أن قام عناصر الهندسة بإزالة العبوات والمفخخات من على جانبي الطريق".

ولفت خنيفس، إلى أن الطريق فتح عبر مسارين من دوار مدينة البعث وصولا إلى جسر الرقاد وبطول 2 كم، حيث من المقرر أن تعمل الورشات الفنية على تجهيز الطريق بشكل كامل خلال الفترة القادمة.

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وتعمل الجهات المعنية في محافظة القنيطرة على إعادة الخدمات إلى مختلف القرى والبلدات بعد إنهاء الوجود الإرهابي فيها وتأمين مختلف المواد الأساسية للأهالي لاستعادة حياتهم الطبيعية والبدء بعجلة الإنتاج الزراعي في المنطقة.

المصدر: سانا