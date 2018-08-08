نشر تفاصيل مقتل المطرب السعودي ماجد الماجد

كشف مصدر مقرب من المطرب السعودي ماجد الماجد في تصريح لموقع "إرم نيوز"، الأربعاء، تفاصيل مقتل المطرب الشعبي في المملكة.

وقال المصدر إن الماجد قتل برصاصة بالخطأ من أحد أبنائه.

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وأضاف أن الفنان الراحل تدخل لإنهاء خلاف حاد بين أبنائه لكن رصاصة طائشة من مسدس كان بيد واحد منهم أصابته في الرأس حيث دخل في غيبوبة، نقل على إثرها إلى المستشفى حتى فارق الحياة.

وأشار إلى أن الابن (مطلق النار) كان في وضع غير طبيعي ولم يكن يعي ما يفعل.

وأفادت الصحيفة بأن المصدر رفض توضيح المزيد، فيما لا تزال تحقيقات الجهات الأمنية جارية حول الحادثة.

وتوفي الماجد إثر إصابته بطلق ناري عن عمر ناهز 51 عاما في ظروف غامضة لم تعلن رسميا بشكل مفصل حتى الآن.

وشيع مواطنون في السعودية، الثلاثاء، المطرب ماجد الماجد وذلك بعد الصلاة عليه في جامع البواردي بحي العزيزية بالرياض، ونُقل إلى مثواه الأخير في مقابر المنصورية.

المصدر: موقع "إرم نيوز"