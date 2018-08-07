الشرطة السعودية تتحرى جريمة مصرع المطرب ماجد الماجد

توفي المطرب الشعبي السعودي ماجد الماجد (51)، متأثرا بجراحه إثر تعرضه لطلق ناري، ومن المقرر أن يوارى جثمانه الثرى اليوم الثلاثاء.

وتواصل السلطات السعودية التحقيق في القضية لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية وقوعه، وإذا ما كان متعمدا أو عن طريق الخطأ.

وأفاد موقع مجلة "سيدتي"، الاثنين، بأنه ورغم تحفظ أهله وأقاربه عن الحديث عن كيفية إصابته، إلا أن بعض المقربين منه قالوا إن الفقيد تعرض لطلق ناري بالخطأ.

وفي تصريح لـ"سيدتي نت" قال ابن عم الفنان ماجد الماجد، إن ابن عمه بالفعل تعرض لطلق ناري بالخطأ، وإنه لا يستطيع إعطاء المزيد من التفاصيل في الوقت الراهن، إلى أن تكتمل كافة التحقيقات من قبل الجهات المختصة ومعرفة الأسباب والدوافع.

يذكر أن الفنان الراحل ماجد الماجد بدأ مشواره الفني مع الأغنية الشعبية في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، وطرح 14 ألبوما منها "يقوى الهجر"، و"اذكريني"، و"يا هاجرني" وغيرها من الألبومات.

المصدر: وسائل إعلام سعودية