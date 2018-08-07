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مصر.. جريمة بشعة تهز محافظة الإسماعيلية

أخبار العالم العربي

مصر.. جريمة بشعة تهز محافظة الإسماعيلية
Reuters Mohamed Abd El Ghany
الشرطة المصرية
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شهدت محافظة الإسماعيلية جريمة قتل بشعة تمثلت بذبح طفلة أمام منزل أهلها، نفذها شخص "مسجل خطر" لدي الشرطة.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من أب يعلن فيه مقتل ابنته البالغة من العمر 5 سنوات، أمام منزله، وتوجهت الشرطة على الفور إلى مكان الجريمة، وبمناظرة الجثة تبين أن الطفلة المتوفاة مسجاة على ظهرها، وترتدي كامل ملابسها، مصابة بجرح ذبحى في الرقبة من الجهة اليمنى أودى بحياتها.

وبسؤال والد الطفلة، اتهم جاره 34 عاما، وهو عامل مقيم في العنوان ذاته، وسبق اتهامه في 7 قضايا منها سرقة وتعمد التسبب بحريق، وإتلاف.

وضبط المتهم وعثر بحوزته على السكين المستخدمة في الجريمة وعليها آثار دماء المجني عليها، وعند سؤاله هذى بكلمات غير مفهومة.

المصدر: فيتو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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