اليمن تضامنا مع السعودية: الموقف الكندي غير مسؤول

استنكرت وزارة الخارجية اليمنية التصريحات الأخيرة الصادرة عن كندا حول نشطاء المجتمع المدني في السعودية، واعتبرته "تدخلا سافرا وغير مقبول في العلاقات بين الدول".

وأعربت الخارجية في بيان صحفي "عن أسفها الشديد للموقف الكندي اللامسؤول وتدخلها غير المقبول بالمطلق في الشؤون الداخلية للسعودية، الدولة ذات السيادة والتي تسود فيها سلطة القانون وتحمي حقوق الإنسان في ظل حرصها على الأمن والسلام الذي يحفظ لمجتمعها استقرارا اجتماعيا تفتقد إليه الكثير من الدول".

اليمن يعرب عن رفضه المطلق لأي مساس بسيادة السعودية وتؤكد تضامنها التام مع للمملكة. https://t.co/LcJWFr7J6npic.twitter.com/D6Sps2K5pY — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) ٦ أغسطس ٢٠١٨

وأكدت "وقوف اليمن التام والكامل مع السعودية في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية أو المساس بسيادتها"، مشيرة إلى ضرورة احترام القوانين والأنظمة والإجراءات القضائية السعودية من منطلق الحدود الصارمة في العلاقات الدولية وعدم التدخل في شؤونها.

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وشددت على "حق المملكة المطلق في الإجراءات التي تتخذها لضمان السلم الاجتماعي ومكافحة الجريمة ودعمها لإجراءاتها البناءة التي تتخذها للقيام بمسؤوليتها في الحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها".

وأعلنت السعودية الأحد السفير الكندي شخصية غير مرغوب فيها وأمهلته 24 ساعة لمغادرة أراضيها.

كما أعلنت عن تجميد علاقاتها التجارية مع كندا، واستدعت سفيرها من أوتاوا، ردا على إعلان الأخيرة قلقها من حملة اعتقالات تطال "النشطاء المدنيين في السعودية" ودعوتها الرياض إلى الإفراج الفوري عنهم.

المصدر: وكالات