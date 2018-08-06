السعودية تغلق حسابا هدد الكنديين بتغريدة

أغلقت وزارة الإعلام السعودية حساب "إنفوجرافيك السعودية"، مؤقتا بعد جدل أثارته تغريدة تضمنت صورة طائرة كندية متجهة نحو تورنتو في صورة مركبة توحي بهجمات 11 سبتمبر.

وأثار التصميم جدلا واتهامات للرياض بتهديد كندا بما يشبه هجمات 11 سبتمبر ضد برجي التجارة العالمية في نيويورك عام 2001.

بناء على ماورد للوزارة من شكاوى بخصوص الصورة المصاحبة للانفوغرافيك الذي نشره حساب @Infographic_ksa فقد قامت الوزارة بإخطار المواطن صاحب الحساب بإغلاق الحساب لحين انتهاء الإجراءات النظامية والتحقيق في الموضوع وفقا للأنظمة الخاصة بالنشر الإلكتروني المعمول بها في المملكة. pic.twitter.com/AxtqdQ6Km4 — وزارة الإعلام (@media_ksa) August 6, 2018

وظهرت في التصميم صورة لطائرة مدنية كندية تحلق باتجاه برج "سي أن" في تورنتو مع عبارتي "يحشر أنفه فيما لا يعنيه" بالإضافة لـ"مثل عربي يقول: من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه".

واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التصميم نوعا من التهديد لكندا.

واضطر "إنفوجرافيك السعودية" لحذف التغريدة ووصفها بـ"غير الموفقة" وكتب: "نشر الحساب صورة غير موفقة في تغريدة سابقة وبعض المتابعين أساء فهم المقصود منها، وحذفها الحساب استشعارا منه بأنها غير مناسبة ولا تتوافق إطلاقا مع ما ذهبت إليه بعض التعليقات".

وشهدت العلاقات بين السعودية وكندا توترا في الفترة الأخيرة على خلفية اتهام الرياض لوزيرة خارجية كندا وسفارتها في المملكة بالتدخل في الشؤون الداخلية للسعودية.

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وأدى الأمر إلى طرد الرياض السفير الكندي لديها، كما استدعت سفيرها في كندا للتشاور.

المصدر: وكالات