عباس: نرفض تدخل كندا في الشؤون الداخلية للسعودية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين، أن تدخل كندا أو أي جهة كانت في الشؤون الداخلية للسعودية، يعد مساسا بسيادة المملكة أرضا وشعبا.

وأكد عباس أن الفلسطينيين قيادة وشعبنا يقفون إلى جانب السعودية، معربا عن رفضه وإدانته "للتدخل الكندي السافر في الشؤون الداخلية للمملكة".

كما دعا عباس الدول العربية إلى الوقوف بجانب المملكة في رفضها تدخل الحكومة الكندية في شؤونها الداخلية.

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وأعلنت السعودية أمس الأحد أن السفير الكندي شخص غير مرغوب به وأمهلته 24 ساعة لمغادرة المملكة، كما أعلنت عن تجميد علاقاتها التجارية، واستدعت سفيرها من كندا، ردا على إعلان الأخيرة قلقها من حملة اعتقالات "النشطاء المدنيين في السعودية" ودعوتها الرياض إلى الإفراج الفوري عنهم.

واعتبرت الخارجية السعودية الموقف الكندي "تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية، وتجاوزا كبيرا وغير مقبول لأنظمة المملكة وإخلالا بمبدأ سيادة الدول".

المصدر:"وفا"+ وكالات