 
مباشر

الإمارات تدعم السعودية في موقفها من كندا

أخبار العالم العربي

الإمارات تدعم السعودية في موقفها من كندا
Reuters Faisal Al Nasser
أنور قرقاش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/km2j

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عن تضامن بلاده مع السعودية، في إجراءاتها التي اتخذتها ضد كندا.

وقال قرقاش، في تغريدة على تويتر: "لا يمكن لنا إلا أن نقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها واتخاذها للإجراءات اللازمة في هذا الصدد، ولا يمكن أن نقبل بأن تكون قوانيننا وسيادتنا محل ضغط أو مساومة".

وأضاف: "اعتقاد بعض الدول أن نموذجها وتجربتها تسمح لها بالتدخل في شؤونا مرفوض مرفوض".

وجمدت السعودية مساء أمس كافة تعاملاتها التجارية والاستثمارية مع كندا، وأمهلت سفير الأخيرة 24 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك بعد أن حثت وزارة الخارجية الكندية الرياض على الإفراج عن نشطاء المجتمع المدني في المملكة.

عباس: نرفض التدخل الكندي في شؤون السعودية الداخلية

إقرأ المزيد
السعودية تطرد السفير الكندي لديها وتستدعي سفيرها في أوتاوا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقوف بلاده شعبا وقيادة إلى جانب السعودية، مؤكدا رفضه وإدانته "للتدخل الكندي السافر في الشؤون الداخلية للمملكة".

واعتبر عباس أن "التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة من أي جهة كانت، يعد مساسا بسيادة المملكة أرضا وشعبا"، داعيا الدول العربية إلى الوقوف بجانب المملكة برفض وإدانة التدخل الكندي في شؤونها الداخلية.

المصدر: تويتر

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا