أعلى درجة للحرارة على سطح الأرض في هذه المدينة العراقية

سجلت البصرة و4 مدن عراقية أخرى خلال الساعات الـ24 الماضية أعلى درجات للحرارة في العالم، وشغلت وأخواتها المواقع الأولى في ترتيب أعلى درجة بين 15 مدينة وبقعة حول العالم.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، جدولا يضم 15 منطقة ودولة بأعلى درجات الحرارة في العالم واحتلت منطقة الحسين بالبصرة المرتبة الأولى في الجدول، بدرجة بلغت 49.4 مئوية.

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وأوضحت المحطة أن مدينة العمارة العراقية احتلت المرتبة الـ7 بـ48.3 درجة، تلتها في المركز الثامن منطقة مطار البصرة الدولي بفارق بسيط، والفاو والناصرية اللتان شغلتا المركز الـ11 بحرارة بلغت 48 درجة.

المصدر: "السومرية"