شاهد بالفيديو: ماذا فعلت درجة الحرارة المرتفعة في العراق

حصلت RT على مقطع فيديو يظهر سيارة تاكسي وهي تحترق في ناحية الدير التي تقع شمالي محافظة البصرة جنوبي العراق، وتعود أسباب الحريق إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وصرح ناشطون من محافظة البصرة لـRT بأن "درجة الحرارة في المحافظة تراوحت اليوم الأربعاء بين 50-51 درجة مئوية، ما أدى لاحتراق السيارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وتداول ناشطون آخرون صوراً لسيارة أخرى قيل إنها احترقت أيضاً في محافظة دهوك شمالي العراق لذات السبب.

المعروف أن محافظة دهوك التي تقع ضمن إقليم كوردستان العراق لا ترتفع فيها درجات الحرارة مثل بقية محافظات الوسط والجنوب العراقي.

وتراوحت درجات الحرارة في المحافظات العراقية اليوم الأربعاء، بين 47 – 51 درجة مئوية، ما دفع عددا من المدونين على "فيسبوك" إلى السُخرية مما يُعانوه بسبب حرارة الجو.