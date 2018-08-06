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المفوضية العليا للانتخابات العراقية تعلن انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي رسميا

أخبار العالم العربي

المفوضية العليا للانتخابات العراقية تعلن انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي رسميا
Reuters Thaier Al-Sudani
العراق- صورة من الأرشيف
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أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق اليوم الاثنين، عن انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لأصوات الانتخابات التشريعية الأخيرة في المراكز الانتخابية الواردة بشانها شكاوى وطعون.

وقال التلفزيون الرسمي العراقي، إن "مفوضية الانتخابات تعلن انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي رسميا بعد إلغاء إجرائها في مكتب الرصافة".

وبدأت في العراق في 3 يوليو الماضي، عمليات العد والفرز اليدوي الجزئي بعد قرار المحكمة الاتحادية الصادر بموجب الطعون المقدمة على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه في السادس من يونيو الماضي.

المصدر: السومرية نيوز

// 26.06.2018 по тикету 15478

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