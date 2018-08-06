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عرض حوثي على كندا بعد طرد الرياض سفيرها

أخبار العالم العربي

عرض حوثي على كندا بعد طرد الرياض سفيرها
Reuters Mohammed Huweis
محمد علي الحوثي
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اقترح محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين في اليمن على كندا، عرضا يتضمن سفارة لها على الأراضي اليمنية بعد طرد الرياض لسفيرها أمس الأحد من الرياض.

وكتب على "تويتر": "أدعو الدولة الكندية إلى فتح سفارة لها في الجمهورية اليمنية، وعاصمتها صنعاء نرحب بذلك بدلا عن الدولة التي اتخذت موقفا مهينا ضدها بطرد السفير وقطع العلاقات".

وأوضح الحوثي أن السعودية اعتبرت دعوة الكنديين لها بالإفراج عن نشطاء المجتمع المدني فرصة للانتقام "بعد أن ضاقت ذرعا بمنافسة كندا النفطية، وقرار طرد سفير كندا أحمق".

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ونشر الحوثي قائمة قال إنها لنشطاء المجتمع المدني السعوديين الذين تحدثت كندا عنهم.

وجمدت السعودية مساء أمس كافة تعاملاتها التجارية والاستثمارية مع كندا، وأمهلت سفير الأخيرة 24 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك بعد أن حثت وزارة الخارجية الكندية الرياض على الإفراج عن نشطاء المجتمع المدني في المملكة.

المصدر: "تويتر"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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