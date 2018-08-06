عرض حوثي على كندا بعد طرد الرياض سفيرها

اقترح محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين في اليمن على كندا، عرضا يتضمن سفارة لها على الأراضي اليمنية بعد طرد الرياض لسفيرها أمس الأحد من الرياض.

وكتب على "تويتر": "أدعو الدولة الكندية إلى فتح سفارة لها في الجمهورية اليمنية، وعاصمتها صنعاء نرحب بذلك بدلا عن الدولة التي اتخذت موقفا مهينا ضدها بطرد السفير وقطع العلاقات".

ندعوا الدولة الكندية الى فتح سفارة لها بالجمهورية اليمنيةفعاصمتها صنعاء ترحب بذلك

بدلا عن الدولة التي اتخذت موقف مهين ضدها بطرد السفير وقطع العلاقات #افرجوا_فورا

عن نشطاء المجتمع المدني السعوديين وبامكان اجهزة الامن مراجعة الاسماء من هذه القائمة pic.twitter.com/xKV29Q3kH0 — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ٥ أغسطس ٢٠١٨

وأوضح الحوثي أن السعودية اعتبرت دعوة الكنديين لها بالإفراج عن نشطاء المجتمع المدني فرصة للانتقام "بعد أن ضاقت ذرعا بمنافسة كندا النفطية، وقرار طرد سفير كندا أحمق".

ضاقت السعوديةذرع بمنافسةكندا النفطية وحاولت ان تعلن ان ذلك لايؤثر على صادرات اوبك ولكن ما ان قال الكنديين#افرجوا_فورا عن نشطاءالمجتمع المدني حتى اعتبرته فرصةللانتقام فاصدرت قرارها الاحمق بطرد سفير #كندا تحت مبررا ان السعوديةلاتتدخل في شؤن الاخرين وكان العالم لايعلم ماتفعل باليمن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ٥ أغسطس ٢٠١٨

إقرأ المزيد

ونشر الحوثي قائمة قال إنها لنشطاء المجتمع المدني السعوديين الذين تحدثت كندا عنهم.

وجمدت السعودية مساء أمس كافة تعاملاتها التجارية والاستثمارية مع كندا، وأمهلت سفير الأخيرة 24 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك بعد أن حثت وزارة الخارجية الكندية الرياض على الإفراج عن نشطاء المجتمع المدني في المملكة.

المصدر: "تويتر"