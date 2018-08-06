أصوات عربية وإسلامية تساند السعودية في قراراتها ضد كندا

أكدت مملكة البحرين تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية وتأييدها المطلق لما تتخذه الرياض من إجراءات للرد على التصريحات الكندية بشأن من وصفتهم بـ"نشطاء المجتمع المدني".

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ونشرت الخارجية البحرينية، وهي أول دولة عربية تعلن تضامنها مع السعودية، بيانا أكدت فيه على تضامنها التام مع السعودية في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات ردا على تصريحات الخارجية الكندية.

وأعربت البحرين في بيانها عن أسفها لموقف كندا وتدخلها المرفوض جملة وتفصيلا في الشؤون الداخلية للسعودية استنادا إلى معلومات غير صحيحة تتنافى تماما مع الحقيقة والواقع.

وأكدت المنامة على وقوفها في صف واحد مع السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة احترام أنظمة المملكة والسلطة القضائية فيها والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول.

من جهته أكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي على تضامن البرلمان العربي التام مع السعودية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات بشأن ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة.

كما دانت رابطة العالم الإسلامي ما صدر عن الحكومة الكندية من تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمملكة، مشيرة إلى أحقية المملكة في اتخاذ ما تراه مناسبا.

وكانت السفارة الكندية في الرياض قد أعلنت أمس عن "قلقها البالغ" إزاء "الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في المملكة"، داعية السلطات السعودية للإفراج الفوري عنهم وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين، الأمر الذي اعتبرته الرياض "تدخلا صريحا وسافرا" ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية.

وحذرت الرياض كندا من أي محاولة أخرى للتدخل في شؤون السعودية، معلنة تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية مع كندا واحتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

المصدر: "الخارجية البحرينية"