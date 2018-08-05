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الإمارات تدعم مقترح الأمم المتحدة في اليمن

أخبار العالم العربي

الإمارات تدعم مقترح الأمم المتحدة في اليمن
AFP KARIM SAHIB
وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي
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أعلنت الامارات، على لسان وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، تأييدها للمشاورات التي دعت إليها الأمم المتحدة بين طرفي النزاع في اليمن في جنيف خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقالت المسؤولة الإماراتية: "سنواصل دعم المبعوث الدولي مارتن غريفيث، وما يراه ضروريا، بينما يقدم برنامجا لمحاولة جلب كافة الأطراف المختلفة إلى طاولة الحوار".

وأضافت خلال لقاء مع صحفيين في أبوظبي: "كنا على الدوام مؤيدين للمبعوث الدولي وسنستمر في ذلك".

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، أن الأمم المتحدة تعتزم دعوة الأطراف المتنازعة إلى جنيف مطلع شهر سبتمبر المقبل، للبحث في إطار عمل مفاوضات السلام.

وأبدى طرفا النزاع في اليمن استعدادهما للمشاركة، إلا أنهما شككا في النتائج.

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ويشهد اليمن، منذ عام 2014، حربا بين قوات الرئيس هادي الحكومة المدعومة بالتحالف العربي، وبين الحوثيين.

وتحاول الأمم المتحدة استئناف محادثات السلام منذ إطلاق التحالف في شهر يونيو الماضي، هجوما باتجاه مدينة الحديدة على البحر الأحمر، بقيادة الإمارات وبمشاركة قوات موالية لحكومة هادي.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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