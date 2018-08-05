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الأوقاف المصرية لوعاظ الحجاج: الكلام في السياسة ممنوع

أخبار العالم العربي

الأوقاف المصرية لوعاظ الحجاج: الكلام في السياسة ممنوع
Reuters Alessandro Bianchi
وعاظ من الأزهر - صورة من الأرشيف
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وجه وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، الأئمة المرافقين لبعثة الحج المصرية بعدم الكلام في السياسة وترك الجدل.

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وحث الوزير المصري الوعاظ على عدم الدخول في جدال ديني مع أي من وفود الدول الأخرى، مشيرا إلى أن توجيهات المملكة السعودية في كل ما يتصل بالنظام واجبة التنفيذ.

وأوضح أن البعثة المصرية الرسمية هي الوحيدة التي تصطحب معها علماء ووعاظا، معبرا في الوقت ذاته عن شكره للسلطات السعودية على دورها في تنظيم الحج.

المصدر: مصراوي

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