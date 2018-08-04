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لأول مرة في السعودية.. وزارة الحج تعين سيدتين لإدارة شؤون الطوافة

أخبار العالم العربي

لأول مرة في السعودية.. وزارة الحج تعين سيدتين لإدارة شؤون الطوافة
Sputnik
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عينت وزارة الحج والعمرة السعودية لأول مرة في تاريخ المملكة السيدتين نجود حيدر جمل الليل، ‏وهنادي عبدالقادر رمضاني عضوين في مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا.

وقال نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح سليمان مشاط، إن القرار خطوة موفقة لتمكين المطوفات من العمل في خدمة ضيوف الرحمن، موضحا أن المعينتين باشرتا عملهما في مجلس الإدارة فور صدور قرار الوزير.

وقد أسندت الوزارة إلى المطوفة رمضاني مسؤولية قطاع الشؤون العامة في المؤسسة، فيما أسندت مسؤولية اللجنة النسائية التطوعية في المؤسسة لجمل الليل.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن قرار الوزارة سالف الذكر يأتي في إطار تمكين المرأة السعودية من المشاركة في خدمة الحجاج ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وانسجاما مع "رؤية المملكة 2030".

المصدر: "عكاظ"

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