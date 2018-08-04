مدنيون يعترضون دورية لليونيفيل في جنوب لبنان

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل أندريا تننتي أن دورية تابعة لليونيفيل تم اعتراضها السبت 4 أغسطس من مجموعة من المدنيين في بلدة مجدل زون في جنوب لبنان.

وقال أندريا تننتي إنه "في 4 أغسطس في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالقرب من بلدة مجدل زون في جنوب لبنان، تم اعتراض دورية تابعة لليونيفيل من قبل مجموعة من المدنيين الذين ألحقوا أضرارا في آليات ومعدات اليونيفيل".

وأكد المتحدث عودة الدورية إلى قاعدتها بعد حضور الجيش اللبناني إلى المنطقة، مشيرا إلى أنه لم يصب أحد من جنود اليونيفيل في الحادث، وأن اليونيفيل والجيش اللبناني فتحا تحقيقا في الحادث.

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" أفادت بأن شبانا في بلدة مجدل زون، أقدموا على اعتراض دورية تابعة لليونيفيل كانت تقوم بأعمالها المعتادة هناك، ورشقوها بالحجارة وعطّلوا مهامها، بحجة أنها كانت تصوّر داخل الأحياء السكنية في البلدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام