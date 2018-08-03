// 26.06.2018 по тикету 15478
مدير الأمن العام في الأردن يوعز بفتح تحقيق في فيديو
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أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن مدير الأمن العام الأردني فاضل الحمود أوعز بفتح تحقيق في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في إحدى الجامعات شمالي المملكة.
ويظهر الفيديو المذكور مشادة كلامية بين شرطي وأحد المواطنين وسط تجمع حشد من الناس حول رجل الأمن ومحاولتهم التدخل من أجل حل الخلاف.
ونقلت "بترا" عن مصدر أمني قوله، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت التجاوز من رجل الأمن العام.
المصدر: "بترا"
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