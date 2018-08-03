 
مباشر

أ. ف. ب: حماس تبحث التهدئة مقابل تخفيف الحصار

أخبار العالم العربي

أ. ف. ب: حماس تبحث التهدئة مقابل تخفيف الحصار
AFP MAHMUD HAMS
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kls8

قالت وكالة فرانس برس إن المكتب السياسي لحركة حماس يعقد يومي الجمعة والسبت اجتماعا في قطاع غزة بحضور كامل أعضائه للمرة الأولى لبحث مقترحات تتعلق بالتهدئة مقابل فك الحصار عن القطاع.

ووفقا للوكالة، فإن العرض الذي تبحثه الحركة، تلقته من مصر والأمم المتحدة، بشأن تهدئة تستمر سنوات مقابل تخفيف الحصار عن القطاع.

ونقلت عن مسؤول طلب عدم ذكر اسمه قوله إن المكتب السياسي سيجتمع للمرة الأولى في غزة برئاسة رئيس الحركة إسماعيل هنية، مضيفا أن المجتمعين سيناقشون "عددا من الملفات المهمة منها أفكار من مصر ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف تتعلق بتفاهم للتهدئة ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة".

إقرأ المزيد
صحيفة: حماس وإسرائيل تتفاوضان على هدنة لـ5 سنوات

وقال مصدر فلسطيني مطلع إن حماس أبلغت مصر وملادينوف "موافقتها المبدئية وطالبت بضمانات للتنفيذ"، لكن القرار النهائي سيصدر بعد اجتماع المكتب السياسي بكامل أعضائه.

وقال مسؤولون من حماس والأمم المتحدة إن مثل هذه التهدئة يمكن أن تشمل وقفا طويل الأمد للأعمال القتالية مقابل تخفيف ملحوظ للحصار الإسرائيلي البري والبحري.

وتابع المصدر الفلسطيني أن هذه التهدئة ستؤدي إلى "إنهاء أزمتي الكهرباء والمياه في قطاع غزة والسماح بإدخال جميع البضائع والسلع عبر معبر كرم أبو سالم وتحسين آلية العمل في معبر رفح".

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تسريبات صحفية.. غزو قطر كان مخططا له، ماذا لو احتلت السعودية الدوحة؟