أ. ف. ب: حماس تبحث التهدئة مقابل تخفيف الحصار

قالت وكالة فرانس برس إن المكتب السياسي لحركة حماس يعقد يومي الجمعة والسبت اجتماعا في قطاع غزة بحضور كامل أعضائه للمرة الأولى لبحث مقترحات تتعلق بالتهدئة مقابل فك الحصار عن القطاع.

ووفقا للوكالة، فإن العرض الذي تبحثه الحركة، تلقته من مصر والأمم المتحدة، بشأن تهدئة تستمر سنوات مقابل تخفيف الحصار عن القطاع.

ونقلت عن مسؤول طلب عدم ذكر اسمه قوله إن المكتب السياسي سيجتمع للمرة الأولى في غزة برئاسة رئيس الحركة إسماعيل هنية، مضيفا أن المجتمعين سيناقشون "عددا من الملفات المهمة منها أفكار من مصر ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف تتعلق بتفاهم للتهدئة ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة".

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وقال مصدر فلسطيني مطلع إن حماس أبلغت مصر وملادينوف "موافقتها المبدئية وطالبت بضمانات للتنفيذ"، لكن القرار النهائي سيصدر بعد اجتماع المكتب السياسي بكامل أعضائه.

وقال مسؤولون من حماس والأمم المتحدة إن مثل هذه التهدئة يمكن أن تشمل وقفا طويل الأمد للأعمال القتالية مقابل تخفيف ملحوظ للحصار الإسرائيلي البري والبحري.

وتابع المصدر الفلسطيني أن هذه التهدئة ستؤدي إلى "إنهاء أزمتي الكهرباء والمياه في قطاع غزة والسماح بإدخال جميع البضائع والسلع عبر معبر كرم أبو سالم وتحسين آلية العمل في معبر رفح".

المصدر: أ ف ب