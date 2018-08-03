موجة حر تجتاح العالم بينما أمطار وثلوج في السعودية!

شهدت مدينة سعودية، في ظاهرة لافتة، تساقطا كثيفا للأمطار مع بعض الثلوج، في الوقت الذي تعاني فيه دول عديدة حول العالم موجة حر مرتفع، تسببت في حرائق ضخمة.

وسالت شوارع مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة بمياه الأمطار الغزيرة، وغطت الثلوج العديد من طرقها، في حين تتزايد موجة الحرارة التي تجتاح مدن أوروبا، إذ ارتفعت درجات الحرارة في إسبانيا والبرتغال إلى مستويات قياسية.

امطار الخير والجمال تهطل على مدينة #خميس_مشيط ظهر اليوم الجمعة. pic.twitter.com/n9PiSrk6ZG — جديد خميس مشيط NEW (@nakelmall051) ٣ أغسطس ٢٠١٨

ووثق ناشطون سعوديون في مقاطع فيديو بثت عبر موقع "تويتر"، مشاهد المياه المتدفقة عبر شوارع المدينة مع تساقط المطر بغزارة، فيما أظهرت مقاطع أخرى الثلوج، وهي تكسو شوارع خميس مشيط باللون الأبيض.

شوارع #خميس_مشيط تكتسي بالبياض على أثر البرد المصاحب للأمطار. https://t.co/HePk6K37iXpic.twitter.com/iekhTYV6qQ — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ٣ أغسطس ٢٠١٨

وتعد مدينة "خميس مشيط" من أكبر مدن جنوب السعودية من حيث المساحة وعدد السكان، وتقع بالتحديد في قلب منطقة عسير، وترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو 1850 مترا، وتعد رابع أكبر مركز تجاري في المملكة.

المصدر: وكالات