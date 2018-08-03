تركيا تعتزم إعادة فتح قنصليتها في الموصل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده فتح قنصليتها في مدينة الموصل شمالي العراق، بعد أربع سنوات من سيطرة تنظيم "داعش" عليها وأسره العاملين فيها.

وقال أردوغان خلال جلسة لمناقشة مشاريع الحكومة إن "القنصليتين العامتين في الموصل والبصرة ستستأنفان عملهما في غضون 100 يوم".

وافتتحت أنقرة قنصلية كبيرة في الموصل، نظرا لأهمية المنطقة بالنسبة لها، قبل سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا.

واحتجز المسلحون في يونيو عام 2014، 46 تركيا رهائن بينهم دبلوماسيون وأطفالهم وعناصر من القوات الخاصة، يعملون في القنصلية التركية في الموصل، خلال هجوم خاطف في شمال العراق، وأفرج عنهم في سبتمبر 2014 بعد أزمة دامت 3 أشهر.

وقامت الحكومة التركية بإخلاء قنصليتها في البصرة لأسباب أمنية، وبعد أسبوع من وقوع مقر بعثتها في الموصل في قبضة المسلحين.

وجاء إطلاق سراح أفراد القنصلية التركية في الموصل في ظروف ملتبسة، وأشارت تقارير إعلامية حينها إلى صفقة تم بموجبها الإفراج عن الرهائن مقابل إفراج حكومة أنقرة عن مقاتلين تابعين للتنظيم.

المصدر: أ ف ب