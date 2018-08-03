تفاصيل إنشاء أكبر مطار في مصر

كشف وزير الطيران المدني المصري الفريق يونس المصري، تفاصيل خطة الطيران المدني خلال المرحلة القادمة وما أنجز خلال 39 يوما منذ أن تولى فيها حقيبة الطيران المدني.

وقال الفريق يونس المصري، إنه تم الاتفاق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إنشاء مطار جديد جنوب شرق العاصمة الإدارية، سيكون أكبر من مطار القاهرة الدولي، يشمل كل الإمكانيات المتاحة لراحة الركاب، وتصل طاقته الاستيعابية 50 مليون راكب سنويا.

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وأضاف، أنه يجري الآن اختيار المكان الخاص بالمطار الذي سوف يربط المحافظات المجاورة للعاصمة الإدارية، وهي السويس والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الشرقية من سيناء وجنوب سيناء ويحقق معدل حركة للركاب أكبر من مطار القاهرة.

وأوضح أنه يجري حاليا التعاون مع وزارة السياحة لإنشاء برنامج تحفيزي للطيران، إضافة إلى إنشاء عدة مشروعات مشتركة بين الوزارتين.

وعن السياحة الروسية قال إن إجراءات التأمين هي المؤشر لحكم الروس عن التأمين والأمن في مصر، مشيرا إلى أنه التقى بسفير روسيا في مصر مؤخرا، واتخذا إجراءات خاصة بالملف الأمني في المطارات المصرية وحاليا الأمر ليس له علاقة بالسياسة، والإجراء الأمني هنا خاص بدولة كاملة وليس مطار فقط وهناك تنسيق مع جميع الجهات لتحقيق أعلى مستويات الأمن.

وأكد إن إجراءات التأمين التي ستقدمها وزارة الطيران هي المؤشر لعودة كثافة السياحة الروسية لمصر، موضحا: "قريبا سيتم الإعلان عن أخبار جديدة تخص الأمر"، وأن كل المفاوضات والمناقشات جاءت في إطار دعم الإجراءات الأمنية الحالية ليظهر بشكل يتناسب مع اتخاذ القرار.

المصدر: أخبار اليوم