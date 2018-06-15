مصر.. قائد القوات الجوية وزيرا للطيران المدني

أدى الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني الجديد، وقائد القوات الجوية المصرية سابقا، أمس الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلفا لشريف فتحي.

حمل الفريق يونس المصري على عاتقه مهمة قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة المصرية في وقت حرج في أغسطس 2012.

ولد يونس المصري عام 1959، بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، تخرج في الكلية الجوية العسكرية في العام 1979.

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وحصل قائد القوات الجوية السابق على بكالوريوس طيران وعلوم عسكرية وتحديدا تخصص فرقة قدرات تدميرية في المملكة البريطانية المتحدة، بالإضافة لماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان.

كما حصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، نوط الخدمة الممتازة، وعدد من الميداليات منها ميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو.

المصدر: الوطن + RT