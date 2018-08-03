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إجراءات أمنية مشددة وقطع للطرق قبل التظاهرات في بغداد

أخبار العالم العربي

إجراءات أمنية مشددة وقطع للطرق قبل التظاهرات في بغداد
Khalid Al Mousily
ساحة التحرير في بغداد
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فرضت القوات الأمنية العراقية، ظهر اليوم الجمعة، إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد قبل موعد انطلاق التظاهرات المرتقبة، احتجاجا على الفساد وللمطالبة بتحسين الخدمات.

وستنطلق في الساعة السادسة من عصر اليوم تظاهرة من المتوقع أن تكون كبيرة من حيث عدد المشاركين، في ساحة التحرير وسط بغداد، وقطعت السلطات الأمنية جسر الجمهورية الرابط بين الساحة والمنطقة الخضراء حيث يقع معظم المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وقال مراسل RT إن "السلطات اتخذت إجراءات مشددة، خاصة وأنها تخشى تزايد أعداد المتظاهرين بالتزامن مع دعوة المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، بضرورة التمسك بالمطالب الحقوقية".

المصدر: RT 

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