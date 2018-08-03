منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الكوليرا مجددا في اليمن

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة من تفش جديد محتمل لوباء الكوليرا في اليمن بسبب انتشار سوء التغذية وتردي الأوضاع الإنسانية.

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وقالت المنظمة إن الأمم المتحدة تأمل في وقف إطلاق النار شمال البلاد للسماح بالتطعيم ضد الكوليرا.

وقال مدير وحدة الاستجابة للطوارئ في المنظمة بيتر سلامة: "ندعو كل أطراف الصراع... لتهدئة لمدة ثلاثة أيام... للسماح لنا بتطعيم المدنيين ضد الكوليرا".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الخميس أن ملايين اليمنيين يعتمدون على وجبة واحدة من الأكل كل يومين، محذرة في الوقت ذاته من كارثة إنسانية غير مسبوقة في اليمن جراء القتال المستمر فيه.

وحذرت الأمم المتحدة في تقريرها الخميس من آثار القصف الجوي على أنظمة المياه والصرف الصحي في محافظة الحديدة غربي اليمن، مشيرة في الوقت ذاته إلى تفشي "إصابات جديدة بمرض الكوليرا في بعض مناطق المحافظة".

ويشهد اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات نزاعا مسلحا بين أنصار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجماعة الحوثي، وسط غارات يشنها طيران التحالف العربي منذ مارس 2015 لدعم قوات هادي، فضلا عن نشاط بعض الجماعات الإرهابية كتنظيمي "القاعدة" و"داعش" هناك.

وأسفرت الحرب في اليمن حسب الهيئات والمنظمات الأممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، وتدهور الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة وخاصة الكوليرا، فيما تراجع حجم الاحتياطات النقدية بشكل غير مسبوق.

المصدر: وكالات