الشرطة العسكرية الروسية تؤمن وصول البعثة الأممية إلى الجولان

أعلن نائب قائد القوات الروسية في سوريا أن الشرطة العسكرية الروسية أمنت وصول قوات (الأندوف) إلى مرتفعات الجولان عبر الأراضي السورية لأول مرة منذ اندلاع النزاع السوري.

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وقال نائب قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا الفريق سيرغي كورالينكو "اليوم جرى حدث هام، حيث تمكنت بعثة الأمم المتحدة من مغادرة الطريق السريع M-7 إلى موقعها في منطقة القنيطرة المدمرة، أي أنهم تمكنوا من مغادرة الأراضي السورية إلى أماكن تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي".

وأوضح كورالينكو أنه خلال النزاع المسلح في سوريا، لم تتمكن بعثة الأمم المتحدة من العمل في مواقعها على الأراضي السورية، حيث كانت تحت سيطرة المسلحين.. أفراد البعثة كانوا يضطرون لتفقد تلك المناطق والوصول إليها عبر الأراضي اللبنانية".

وأضاف أن الشرطة العسكرية الروسية تقدم كل المساعدة اللازمة للبعثة الأممية لتفقد المواقع التي دمرتها الحرب من أجل البدء في إعادة إعمارها. مشيرا إلى أن هذا التعاون من الجانب الروسي يظهر مدى حرص روسيا والتزامها بجميع القرارات الأممية ودعم السلام في جميع المناطق التي يتواجد فيها ممثلوها.

ونفذ أفراد القوات الأممية الخميس أول دورية لهم في المنطقة منذ 6 سنوات، وذلك بمرافقة عناصر الشرطة العسكرية الروسية، التي تقرر إنشاء 8 نقاط مراقبة لها على الجانب السوري من المنطقة المذكورة لمنع حدوث أي استفزازات، على أن يتم نقل السيطرة على هذه النقاط للجيش السوري بقدر استقرار الوضع هناك.

وتمكن الجيش السوري الأربعاء من القضاء على آخر معاقل "داعش" في القنيطرة، حيث حاصر وأجبر على الاستسلام أكثر من 160 عنصرا من "داعش".

المصدر: نوفوستي