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وفد من قيادات "حماس" في الخارج يصل غزة

أخبار العالم العربي

وفد من قيادات
Reuters
قطاع غزة
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أكدت حركة "حماس"، أنها ملتزمة بالحوار الفلسطيني، وإتمام المصالحة بشكل مشترك، وذلك عقب وصول وفد من قيادات الحركة في الخارج إلى قطاع غزة.

وقال القيادي في الحركة ورئيس الدائرة الإعلامية لحماس في الخارج رأفت مرة: "ملتزمون بالحوار الفلسطيني، وإتمام المصالحة بما يؤدي إلى تحقيق مصالح شعبنا، وإدارة الشأن الفلسطيني بشكل مشترك ومسؤول"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف: "الوفد القيادي الذي يزور غزة، يؤكد الموقف القوي والشجاع للحركة في منح الحوار الفلسطيني ومسألة المصالحة كل الاهتمام".

وتابع: "دخول الوفد لغزة خطوة مهمة تدل على وحدة رؤية الحركة في الالتزام بنهج المقاومة والصمود وكسر الحصار المفروض على شعبنا في القطاع".. "حماس أثبتت أنها تضع مصالح شعبنا فوق كل اعتبار ضمن رؤيتها الشاملة في الدفاع عن الأرض والإنسان والقضية".

من جانبه، نفى القيادي في حركة حماس توفيق أبو نعيم ما نسب له من تصريحات حول مناقشة وفد حماس القادم لغزة إمكانية عقد صفقة تبادل أسرى.

وقد توجه وفدان من حركتي فتح وحماس مطلع الأسبوع الجاري، إلى القاهرة بدعوة مصرية، لبحث ملف المصالحة الفلسطينية المتعثرة والأوضاع الأمنية المتوترة بين قطاع غزة وإسرائيل.

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المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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