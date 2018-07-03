مصر تدعو منظمة التحرير الفلسطينية وحماس لعقد اجتماع في القاهرة

كشفت حركة "حماس" و"منظمة التحرير الفلسطينية" عن لقاء سيجمع ممثلين لهما اليوم الثلاثاء مع مسؤولين مصريين في القاهرة لبحث ملف المصالحة بدعوة من السلطات المصرية.

وقال مصدر مطلع في "حماس"، لوكالة "الأناضول" التركية، إن الحركة تلقت دعوة رسمية اليوم من مصر لزيارة القاهرة لبحث عدة ملفات ومنها "المصالحة الفلسطينية" المتعثرة والأوضاع الأمنية المتوترة بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية، الذي دعاه فيه لزيارة القاهرة.

ورجح المصدر استجابة حركة "حماس" للدعوة المصرية، وزيارة القاهرة بوفد رسمي رفيع المستوى.

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، عزام الأحمد، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر الثلاثاء، إنه تلقى دعوة من مصر لزيارة القاهرة من أجل بحث ملف المصالحة.

وأضاف الأحمد أن التحرك بملف المصالحة يأتي وفق تقرير قدمته اللجنة المنبثقة عن المجلس الوطني سلم للرئيس قبل 3 أيام ويؤكد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس دون الحاجة لاتفاقات جديدة والتمسك بالرعاية المصرية للمصالحة.

وتابع أن المنظمة "بانتظار نتائج اللقاء الذي سيجمع وفدا من حركة حماس بالمسؤولين المصريين"، موضحا أنه إذا لم تلتزم "حماس" بتطبيق الاتفاقات الموقعة وبوحدة التمثيل الفلسطيني فإن اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" ستبحث ملف إنهاء الانقسام بعيدا عن "الحركة" وسيرفع ذلك لاجتماع المجلس المركزي القادم ليحدد الخطوات العملية لذلك موضحا أنه من المبكر الحديث عن هذه الخطوات.

المصدر: الأناضول + معا