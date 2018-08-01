 
مباشر

الحكومة المصرية تقاضي مواطنا ابتكر أسلوبا جديدا في زراعة الأرز (صور)

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تقاضي مواطنا ابتكر أسلوبا جديدا في زراعة الأرز (صور)
Sputnik Николай Хижняк
أرز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kldi

قام مواطن مصري في محافظة الدقهلية، بزراعة نوع جديد من الأرز، كمبادرة لزراعة فدانين من الأرز الموفر للمياه، بمساعدة أستاذ جامعي.

vetogate
الأرز

وأقدم المواطن المصري، نشأت زارع، على زراعة فدانين من الأرز العرابي لما له من العديد من المزايا، كتوفير نسبة المياه التي تصل إلى نصف الكمية بالنسبة للأرز العادي الذي يتم زراعته في مصر، إلى جانب الإنتاجية العالية له.

vetogate
الأرز المصري

وقال المواطن المصري أن: "الأرز العرابي هو الأمل في توفير احتياجاتنا من الأرز لما يدره من إنتاج مضاعف، مع توفير كمية كبيرة من المياه، مشيرا إلى اتجاه العديد من الدول لزراعة هذا النوع من الأرز".

وأشار إلى أن الدكتور سعيد سليمان أستاذ علم الوراثة بجامعة الزقازيق، بذل وقته وماله وعلمه من أجل استنباط هذه التقاوي من الأرز 1و2و3و4 نسبة للزعيم أحمد عرابي، ابن محافظة الشرقية.

إقرأ المزيد
أرز رسميا.. مصر تعلن البدء باستيراد الأرز

وأوضح زارع، أن السلطات حررت محضرا ضده بدعوى مخالفة زراعة الأرز، بالرغم من عدم استهلاكه للمياه، مطالبا الحكومة بمساعدة المزارعين على زراعة هذه النوعية من الأرز.

ومن جانبه قال الدكتور سعيد سليمان أستاذ علم الوراثة بجامعة الزقازيق، إنه يعمل على زراعة الأرز العرابى منذ عام 2010 وتمت زراعة ما يقارب الـ200 ألف فدان.

vetogate
المواطن المصري يتفقد الأرز

وتابع "سليمان": "تقدمنا بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب عن طريق أحد الأعضاء لاستدعاء وزير الزراعة لأنه الحل الوحيد لمواجهة أزمة المياه واستيراد الأرز، مشيرا إلى أن مصر كانت تصدر مليون طن من الأرز قبل أزمة المياه".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وافق على بدء الحكومة في استيراد كميات من الأرز بعد قرار بتخفيض المساحات المزروعة منه، وفق سياسات تتخذها وزارة الري قبل بدء تشغيل سد النهضة.

المصدر: فيتو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حرق سيارات وأعمال عنف في زيمبابوي احتجاجا على أول انتخابات بعد حكم موغابي