رسميا.. مصر تعلن البدء باستيراد الأرز

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إن مصر ستبدأ استيراد الأرز وهو محصول عادة ما يحقق فائضا فيه، وذلك لزيادة المعروض ومن أجل ضبط السوق.

وقالت وكالة "رويترز" إن مصر عمدت هذا العام إلى تقليص زراعة الأرز، لكثرة استهلاكه للمياه، من أجل توفير ماء النيل.

وفي ذلك الوقت قال تجار إن تلك السياسة ستفضي إلى استيراد مصر ما يصل إلى مليون طن من الأرز في العام القادم بعد أن كانت بلدا مصدرا له.

وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية حامد عبد الدايم، ذكر في وقت سابق من هذا العام أن استراتيجية وقاية مصر من العوز المائي قد دخلت حيز التطبيق، بعد أن صاغتها وزارة الزراعة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.

وأوضح أن الاستراتيجية بدأت بزراعة أصناف جديدة من المزروعات لتقتصد في استهلاك الماء، وأن هناك أصنافا جديدة سيتم زراعتها قابلة للعطش والجفاف.

وأضاف عبد الدايم أنه سيتم استنباط أصناف جديدة من المحاصيل غير المستهلكة للمياه وعلى رأسها الأرز، بالإضافة إلى زراعة القمح على المصاطب توفيرا للمياه.

المصدر: رويترز