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أمير مكة: لم يصل بعد أي حاج من قطر

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أمير مكة: لم يصل بعد أي حاج من قطر
Reuters Ahmed Jadallah
مناسك الحج
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قال أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية في السعودية الأمير خالد الفيصل، إنه لم يصل أي حاج من قطر إلى أراضي المملكة السعودية حتى الآن.

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وأشار الأمير، أثناء تدشينه حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري"، إلى أن الدول الأكثر وصولا لأداء مناسك الحج إلى منافذ المملكة الآن هي إندونيسيا (103 آلاف حاج)، والهند (92 ألفا)، وباكستان (85 ألفا)، بنغلاديش (74 ألفا)، تركيا (44 ألفا)، واليمن (12 ألفا)، حسب ما نقلت عنه صحيفة "سبق" السعودية.

وذكر أمير مكة، أثناء مؤتمر صحفي، أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا منافذ المملكة لحد الآن يتجاوز 557 ألف شخص.

وشدد الأمير على أن محاولات تسييس الحج هي في الأصل حملات موجهة ضد المملكة السعودية وليس الحج ذاته، مضيفا أن تلك حملات تهدف إلى الانتقاص من مساعي المملكة في هذا المجال "لكن أفعالنا تكذب الشائعات التي ينشرها الحاقدون والكاذبون".

المصدر: وكالات

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