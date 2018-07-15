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السعودية تخصص رابطا إلكترونيا للحجاج القطريين

أخبار العالم العربي

السعودية تخصص رابطا إلكترونيا للحجاج القطريين
Sputnik
مكة المكرمة
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أنهت وزارة الحج والعمرة السعودية كافة الترتيبات اللازمة لخدمة الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.

وخصصت الوزارة رابطا إلكترونيا https://qh.haj.gov.sa، لتمكين المواطنين القطريين من تسجيل بياناتهم واختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم.

وحددت وزارة الحج والعمرة رابطا مباشرا للحجاج القطريين لعدم تجاوب وتعاون وزارة الأوقاف القطرية مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين، بحسب ما نقلته صحيفة "الرياض" السعودية، يوم الأحد.

وأكدت الوزارة أن حكومة المملكة وبتوجيهات من العاهل السعودي ترحب بقدوم جميع المسلمين من الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف أقطار العالم، وأنها لن تدخر جهدا في تقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي تمكنهم من أداء مناسكهم وشعائرهم بيسر وسهولة.

المصدر: واس + صحيفة "الرياض"

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