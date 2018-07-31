الحوثي: الهدنة في البحر 15 يوما وقابلة للتمديد

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن وقف الأعمال القتالية البحرية يبدأ منتصف الليلة وينتهي 15 أغسطس المقبل ويمكن تمديده إذا قوبل بخطوات جوابية من التحالف بقيادة السعودية.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن التابعة للحوثيين، محمد علي الحوثي، في تغريدة نشرها مساء اليوم الثلاثاء على حسابه في موقع "تويتر": "الهدنة التي تم الترحيب بها من وزارة الدفاع اليمنية ستبدأ من الساعة الثانية عشرة لهذه الليلة حتى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء الموافق 15 أغسطس 2018".

وأضاف الحوثي أن هذه الهدنة "قابلة للتمديد إن قوبلت بخطوات من التحالف الأمريكي السعودي وحلفائه كما هو معلن بالمبادرة".

الهدنةالتي تم الترحيب بهامن وزراةالدفاع اليمنيةستبدأمن الساعةالثانيةعشر لهذه الليلة حتى الساعةالثانية عشر ليلا من يوم الأربعاء 3 ذو الحجة 1439الموافق ليوم 15 أغسطس ٢٠١٨قابلةللتمديدان قوبلت بخطوات من التحالف الامريكي السعودي وحلفائه كماهو معلن بالمبادرة

حفظ الله اليمن وجيشه ولجانه — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) 31 июля 2018 г.

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وأعلن الحوثي، في وقت سابق من الثلاثاء، مبادرة لإيقاف العمليات العسكرية البحرية من طرف واحد، في استجابة منه لمبادرة الشخصيات الإسلامية الداعية إلى اتخاذ هذه الخطوة، وطالب التحالف العربي بوقف عملياته العسكرية في البحر لمدة محدودة.

وأعربت وزارة الدفاع في صنعاء والتابعة للحوثيين عن ترحيبها بمبادرة رئيس اللجنة الثورية العليا

لوقف العمليات العسكرية البحرية في اليمن، تمهيدا لوقفها على جميع الجبهات إن قوبلت بخطوات مماثلة من جانب التحالف العربي.

المصدر: تويتر + وكالات