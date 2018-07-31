// 26.06.2018 по тикету 15478
الحوثيون يعلنون عن مبادرة لوقف العمليات العسكرية البحرية ويدعون التحالف لخطوة مماثلة
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بسم الله الرحمن الرحيم— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 31, 2018
أقدمت دول العدوان على إعلان البدء بعملياتها العسكرية على الجمهورية اليمنية ليلة السادس والعشرين من مارس ٢٠١٥م وقد تم تدشين إعلان هذا التحالف من على اراضي من تقود هذا التحالف (الولايات المتحده الامريكيه)وقد أعلنت بعض الدول رسميا مشاركتها في هذا (١)
(٨)لإحلال السلام سواء ماكانت في صورة مبادرة تبنتها الشخصيات العربيه أوالدور الذي يقوم به المبعوث الأممي والدول الداعمه للسلام فإننا نعلن عن مبادرتنا بدعوة الجهات الرسمية اليمنية إلى التوجيه بإيقاف العمليات العسكرية البحريةلمدة محددةقابلة للتمديد ولتشمل جميع الجبهات إن قوبلت هذه— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 31, 2018
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