الحوثيون يعلنون عن مبادرة لوقف العمليات العسكرية البحرية ويدعون التحالف لخطوة مماثلة

بسم الله الرحمن الرحيم

أقدمت دول العدوان على إعلان البدء بعملياتها العسكرية على الجمهورية اليمنية ليلة السادس والعشرين من مارس ٢٠١٥م وقد تم تدشين إعلان هذا التحالف من على اراضي من تقود هذا التحالف (الولايات المتحده الامريكيه)وقد أعلنت بعض الدول رسميا مشاركتها في هذا (١)