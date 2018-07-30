انزعاج سياسي عراقي من مبعوث ترامب لتدخله في تشكيل الحكومة

كشفت مصادر عراقية، اليوم الاثنين، عن وجود انزعاج سياسي عراقي من تدخلات مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي، بريت ماكغورك بسبب "تدخلاته" في ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقالت المصادر التي حضرت الاجتماعات التفاوضية الأخيرة لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، إن "السنة أكثر المنزعجين من زيارات ماكغورك ورؤاه التي يريد فرضها على ملف تشكيل الحكومة".

وأضافت لـRT أن "أغلب الكتل السنية والشيعية اتفقت على ضرورة عدم السماح لماكغورك بحضور أي اجتماع يخص تشكيل الحكومة، ولا حتى بحث ملف تشكيلها معه بالأساس".

وبحسب المصادر، فإن "الكتل السياسية العراقية تساءلت بخصوص دور ماكغورك الذي تحول من أمني عسكري إلى سياسي".

يذكر أن مبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك يقوم بزيارات مستمرة للعراق منذ بدء الحرب على "داعش" عام 2014 وحتى اليوم، حيث تحولت زياراته منذ تحرير الموصل من فلول داعش من عسكرية إلى سياسية.