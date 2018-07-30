أردني متهم بالشروع في تسميم عسكريين سعوديين يواجه الإعدام!

طلبت النيابة العامة في السعودية بإنزال عقوبة الإعدام بحق متهم يحمل الجنسية الأردنية سعى بطرق شتى، بما في ذلك السم، إلى قتل عسكريين سعوديين.

وأفادت صحيفة "سبق" الإلكترونية بأن المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة بدأت النظر في الاتهامات الموجهة إلى متهم "أردني الجنسية"، وذلك بعد أن ارتكب عدة جرائم.

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ولفتت الصحيفة إلى أن النيابة العامة وجهت للمواطن الأردني عدة تهم من بينها:

"- تكفيره حكام هذه البلاد وعلمائها ورجال الأمن فيها وجميع العاملين بها، وتكفيره لجميع الحكومات العربية والإسلامية. - الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي ومبايعة زعيم ذلك التنظيم، وشروعه في الخروج إلى مواطن الفتنة في سوريا واليمن للالتحاق بصفوف ذلك التنظيم المجرم. - استباحة الدماء المعصومة لجميع العسكريين في المملكة، واعتقاده بوجوب قتلهم، وذلك من خلال تخطيطه للقيام بعمل إرهابي ضد أحد رجال الأمن.. بحرق سيارته وشراء مادة الوقود لاستخدامها في ذلك، وتخطيطه مع أحد الأشخاص للقيام باغتيال أحد العسكريين من جيرانهم، وشرائه سكيناً لاستخدامها في ذلك. - استعداده للقيام بعمل انتحاري ضد أي رجل أمن أو موقع عسكري دون تردد حال سنحت له الفرصة بذلك. - الشروع في التدرب على صناعة المواد المتفجرة والشروع في تصنيعها من خلال بحثه في مواقع الإنترنت عن كيفية تصنيع المتفجرات وإحضاره المواد اللازمة لذلك لاستخدامها في استهداف أي نقطة أمنية. - الشروع في قتل رجال الأمن من خلال قيامه بتصنيع مادة السم وتجهيزه في منزله لاستخدامه في تسميم أي عسكري تسنح له الفرصة بذلك".

المصدر: سبق