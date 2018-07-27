السعودية تأمر بقتل وصلب مواطن بتهمة قتل رجل أمن وترويع الناس

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، بيانا بشأن تنفيذ حكم حد الحرابة في أحد الجناة بمحافظة الأفلاج.

وجاء في البيان أن عبد الله بن عبيد بن عبد الله الدلاك، سعودي الجنسية، أقدم على إطلاق النار على رجال الأمن مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخرين وإلحاق الضرر بعدد من سيارات الأمن والمدنيين وإحداث الفوضى والإخلال بالأمن وترويع وتخويف الآمنين من خلال إطلاقه النار عشوائيا وإعاقة إسعاف المصابين بإطلاق النار على من يقوم بنجدتهم.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على المتهم وأن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله وصلبه.

وأشار البيان إلى أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم وكذلك المحكمة العليا كما صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه من إقامة حد الحرابة بحد الجاني وأن يكون بقتله وصلبه.

وأكدت الداخلية أنه قد تم تنفيذ حكم القتل حدا بمحافظة الأفلاج في منطقة الرياض.

المصدر: صحيفة "الرياض"