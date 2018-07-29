السلطات المصرية تفتح تحقيقا في وفاة رئيس دير أبو مقار الغامضة

أعلنت الكنيسة القبطية رسميا، اليوم الأحد، وفاة الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار (القديس مقاريوس) بوادي النطرون داخل ديره في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وذكر بيان الكنيسة: "نظرا لأن غموضا أحاط بظروف وملابسات رحيله، تم استدعاء الجهات الرسمية وهي تجري حاليا تحقيقاتها حول هذا الأمر، وننتظر ما سوف تسفر عنه نتائج هذه التحقيقات، على أن يتم تحديد موعد وترتيبات صلاة جنازته".

وذكرت صحيفة "الوطن المصرية أن الموت المفاجئ للأنبا أبيفانيوس أثار شبهات بوقوع جريمة قتل لرئيس الدير. ونقلت الصحيفة عن باسيلوس المقاري، أمين مكتبة دير أبو مقار، أن أحد رهبان الدير عثر على جثمان الأسقف ملقى في أحد ممرات الدير وسط بركة من الدماء، في فجر اليوم الأحد، أثناء ذهابه لصلاة القداس.

وقال المقاري إنه تم إخطار الشرطة والنيابة العامة بعد الاتصال بالبابا تواضروس الثاني، الموجود حاليا في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وهو من طلب الاتصال بالجهات الأمنية التي جاءت والتقطت صورا لمسرح الجريمة، وعاينت الجثمان ونقلته إلى المشرحة لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة.

وأضاف الراهب، أن الأنبا أبيفانيوس ليس لديه خلافات مع أحد في الدير، وأنه ينتظر قرارات النيابة العامة وما ستكشفه حول ملابسات تلك الوفاة.

المصدر: اليوم السابع + الوطن