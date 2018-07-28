استئناف مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية بعد دعوة السيستاني

استأنفت الأحزاب السياسية العراقية مُنذ ساعات مفاوضاتها حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بعد ثلاثة أسابيع من الفتور والتأجيل بسبب الاحتجاجات التي يشهدها العراق.

وتأتي عملية الاستئناف، بعد ساعات من دعوة المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الأحزاب السياسية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة وتلبية مطالب المُتظاهرين.

وقال عبد الله الزيدي وهو عضو الوفد التفاوضي في تيار الحكمة الوطني لـRT إن "خطاب مرجعية السيستاني خلق حافزاً جديداً للكُتل السياسية العراقية في العودة للمفاوضات أو تسريعها من أجل تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف أن "المفاوضات السياسية لا يُمكن أن تتأخر في الاتفاق على تشكيل الحكومة، خاصة إذا ما تمت المصادقة على نتائج الانتخابات وأعلنت بشكل نهائي خلال الفترة القريبة".

المصدر: RT