السيستاني يدعو العراقيين إلى "تطوير أساليب الاحتجاج" ضد الحكومة والبرلمان

دعا المرجع الأعلى العراقي، آية الله علي السيستاني، في خطبة الجمعة، إلى تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن على أُسس صحيحة لمواجهة الفساد وسوء الخدمات الأساسية.

ودعا السيستاني في الخطبة، التي ألقاها ممثل عنه في مدينة كَربلاء، حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي المنتهية ولايتها إلى تلبية مطالب المحتجين، بتوفير وظائف وتحسين الخدمات الأساسية.

وقال: "يجب أن تجد الحكومة الحالية في تحقيق ما يمكن تحقيقه بصورة عاجلة من مطالب المواطنين وتخفف بذلك من معاناتهم وشقائهم".

وصرح السيستاني أنه إذا تنصلت الحكومة والبرلمان عن وعودهما فعلى الشعب تطوير أساليبه الاحتجاجية.

من جهته دعا عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الجمعة، الكُتل السياسية العراقية للإسراع بتشكيل الحكومة المقبل، مطالبا الشعب بفرض إرادته إذا ما تنصلت الحكومة أو البرلمان عن الوعود التي تعهدت بتنفيذها.

وتحدث الكربلائي بلهجة شديدة، حيث قال "في حال تنصلت الحكومة العراقية والبرلمان عن تنفيذ مطالب المتظاهرين، عندئذ، سيكون للمشهد وجه آخر مختلف عما هو عليه اليوم، وعندئذ سيكون للمرجعية رأي آخر مختلف عما هو عليه اليوم، ولكن نتمنى ألا يحصل ذلك".

المصدر: RT + وكالات