ذي قار تهدد باعتصام مفتوح ما لم تنفذ الحكومة مطالبها

هددت محافظة ذي قار الواقعة في جنوبي العراق، باعتصام مفتوح في كل أقضيتها ونواحيها، ما لم تعمل الحكومة الاتحادية على تنفيذ مطالبها.

واتفق شيوخ عشائر ذي قار التي تشارك في الاحتجاجات منذ عام 2015، على إمهال الحكومة العراقية 48 ساعة تبدأ من صباح اليوم السبت لتنفيذ مطالبها الخدمية، وإذا لم تقم بذلك فإن خياري العصيان المدني والاعتصام سيكونان ضمن خياراتهم.

وقال الشيخ حسين الغزي وهو أحد المتظاهرين في ذي قار لـRT إن "الحكومة الاتحادية لا تلتفت لنا، وما تحدثت عنه في أوقات سابقة بخصوص بدء تنفيذ مطالبنا غير صحيح".

وأضاف أن "خياراتنا مفتوحة ما لم تنفذ الحكومة مطالبنا، وسنعمل على الاعتصام بشكل مفتوح حتى تنفذ ما طلبنا منها".

المصدر: RT