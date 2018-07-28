قيادي حوثي: ما حصل للمبعوث الأممي يستوجب "رد اعتبار"

قال القيادي في جماعة "أنصار الله"، الحوثيين، محمد علي الحوثي، إن ما حدث مع المبعوث الأممي إلى اليمن داخل طائرته أمس الجمعة، يحتاج إلى رد اعتبار.

ونشر الحوثي سلسلة تغريدات على صفحته في "تويتر"، قال فيها إن "العدوان الأمريكي السعودي وحلفاءه أوقفوا المبعوث لساعات داخل طائرته بمطار صنعاء، كما فعلوا تماما بممثلي الحوار بجيبوتي".

اوقف العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه اليوم المبعوث لساعات داخل طائرته بمطار صنعاء

كمافعل تمامابممثلي الحواربجيبوتي

في رسالةبأن العدوان لم يمنحه بعدحق الحركة لتهتزالثقه به امام الشعب

وهو مالم يتجرؤعليه حتى مع ولدالشيخ

وهذاالتصرف يحتاج ردإعتبارمعلن لامين عام الأمم وداعميه اقل شيء — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) 27 июля 2018 г.

واعتبر القيادي الحوثي ذلك "رسالة مفادها أن العدوان لم يمنح غريفث حق الحركة لتهتز الثقة به أمام الشعب، وهذا التصرف يحتاج لرد اعتبار علني لأمين عام الأمم وداعميه"، متسائلا: "لماذا تصمت الأمم وداعمي السلام على هذا التصرف المخالف للقانون؟".

لوكانت الجمهوريةاليمنيةممثلةبجهات ضبطها بمطارصنعاءهي من احتجزت المبعوث لساعةفقط لوجهوااليهاوالى الشعب اليمني آلاف ردودالافعال فلماذاتصمت الامم ودعمي السلام على هذا التصرف المخالف للقانون والذي يدلل على ان قيادةالعدوان الأمريكي السعودي وحلفائه تفشل مهمته #احتجاز_المبعوث_رفض_للسلام — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) 27 июля 2018 г.

والتقى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مع زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، الخميس، في إطار مواصلة مهمته الدبلوماسية.

وبدأ غريفيث زيارة جديدة إلى صنعاء، الأربعاء، لإجراء مباحثات مع قادة "أنصار الله" بشأن مدينة وميناء الحديدة ، فيما أكدت الحكومة المعترف بها دوليا (التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي) عزمها استئناف عملية تحرير الحديدة في حال فشل الوساطة الأممية.

المصدر: تويتر