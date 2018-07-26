المبعوث الأممي يلتقي زعيم "أنصار الله" في صنعاء

أفاد مراسلنا بأن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، التقى اليوم الخميس، مع زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، عبد الملك الحوثي، وذلك في إطار مواصلة مهمته الدبلوماسية.

من جهته، أعلن وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ (التابعة للحوثيين) في العاصمة اليمنية صنعاء، هشام شرف، أن المبعوث الأممي إلى اليمن "حقق اختراقا"، مضيفا أن حكومته تثق بأنه سينجح في مسعاه.

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وبدأ مبعوث الأمم المتحدة لليمن، أمس الأربعاء، زيارة جديدة إلى صنعاء لإجراء مباحثات مع قادة "أنصار الله" بشأن مدينة وميناء الحديدة (غربي اليمن)، فيما أكدت الحكومة المعترف بها دوليا (التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي) عزمها استئناف عملية تحرير الحديدة في حال فشل الوساطة الأممية.

ويوم الأحد الماضي، سلمت الحكومة اليمنية غريفيث الذي يحاول، منذ أسابيع، إعادة إطلاق محادثات السلام في اليمن، ردها بشأن مقترحاته المتعلقة بمشاورات وقف عملية الحديدة.

واشترطت الحكومة اليمنية إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في السجون الحوثية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة المتضررين في عموم محافظات البلاد، والانسحاب الكامل من المدن وتسليم السلاح من قبل الحوثيين، قبل البدء بأي مشاورات.

ويطالب التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والذي تقوده المملكة العربية السعودية، بانسحاب غير مشروط للحوثيين من الميناء والمدينة لتجنيبهما الخراب.

المصدر: RT + وكالات