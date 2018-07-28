الجيش اليمني يعلن مقتل 6 قياديين حوثيين في الحديدة

أعلن الجيش اليمني مقتل 6 من قيادات مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثيين، خلال مواجهات في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن القياديين الستة لقوا مصرعهم في "المواجهات التي دارت بين الجيش والحوثيين خلال الأسبوع الماضي في جبهة "الملاحيط" غرب صعدة.

وأشار الجيش اليمني إلى أن "تنفيذ الجيش في جبهة الملاحيط عمليات عسكرية عدة ضد المليشيا الانقلابية، كبدها المئات من عناصرها، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة".

وذكرت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر عسكري في صنعاء، التي تخضع لسيطرة الحوثيين، أن طيران التحالف بقيادة السعودية شن ست غارات متتالية، صباح اليوم السبت، استهدفت "قاعدة الديلمي الجوية" ومطار صنعاء الدولي شمال العاصمة.

المصدر: وكالات