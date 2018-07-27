السيسي يواجه 600 ألف سؤال

يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمواجهة سيل كبير من الأسئلة، التي يطرحها عليه المصريون خلال مبادرة .

وشهد موقع المبادرة الرسمي خلال الأيام القليلة الماضية ومنذ أن تم فتح باب المشاركة، أسئلة كثيفة، حيث وصل عدد زائري الموقع إلى حوالي المليونين ، كما تم تلقي أكثر من 600 ألف سؤال حتى الآن أغلبها من الشباب المصري، فيما تلك الأرقام مرشحة للزيادة.

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أعلنت صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن انطلاق مبادرة "اسأل الرئيس" مرة أخرى، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، كجزء من فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب والمزمع انعقاده على مدار يومين غدا 28 و بعد غد 29 من شهر يوليو الجاري، تحت قبة جامعة القاهرة، إحدى أكثر جامعات مصر والوطن العربي عراقة.

وانطلقت مبادرة "اسأل الرئيس" للمرة الأولى في أبريل عام 2017 كإحدى فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، ثم أصبحت بعد ذلك جزءا ثابتا وأساسيا من المؤتمرات الوطنية للشباب.

المصدر: الأهرام