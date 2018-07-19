السيسي يفتح الباب لـ"شباب مصر"

فتحت صفحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باب تلقّي الأسئلة ضمن مبادرة "اسأل الرئيس" وذلك خلال الفترة من 17 يوليو حتى يوم 24 يوليو الجاري.

وعرضت صفحة الرئيس المصري على موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة فيسبوك وتويتر وكذلك الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، فيديو قصيرا يوضح فتح باب المشاركة في المبادرة.

وتأتي المبادرة بشكل مختلف، حيث ستكون الأسئلة موجهة من شباب جامعات مصر إلى الرئيس، وذلك في إطار المؤتمر الوطني السادس للشباب، والمفترض انعقاده أواخر شهر يوليو الجاري.

وانطلقت مبادرة "اسأل الرئيس" للمرة الأولى في أبريل عام 2017 كأحد فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، ثم أصبحت بعد ذلك جزءا ثابتا وأساسيا من المؤتمرات الوطنية للشباب.

المصدر: وكالات + فيسبوك