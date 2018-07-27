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تويتر.. السيسي أقل الخاسرين

أخبار العالم العربي

تويتر.. السيسي أقل الخاسرين
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ذكر في سياق تقرير مطول بشأن تنظيف شركة "تويتر" موقعها من الحسابات الوهمية، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، صنف عام 2018 كأكثر شخصية سياسية تأثيرا على هذا الموقع.

ولفت التقرير إلى أن العاهل السعودي حاز على هذه المرتبة التي وردت في دراسة أعدتها شركة العلاقات العامة "Burson Cohn & Wolfe"، على الرغم من أنه لا يستخدم "تويتر" بشكل منتظم.

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من جهة أخرى، لفت التقرير الذي نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط إلى أن حملة الحذف التي نفذتها شركة "تويتر" أثرت على حسابات معظم قادة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هؤلاء خسروا ما بين 0.5% إلى 2% من متابعيهم.

وعلى سبيل المثال قال التقرير إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خسر ما نسبته 0.4%، وخسر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حوالي 13.5% من متابعيه، لافتا إلى أن السيسي كان أقل الخاسرين بين رؤساء دول المنطقة.

المصدر:washingtoninstitute

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