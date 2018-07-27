الحوثيون يعلنون شرطهم للتفاوض المباشر مع الرئيس هادي

أعلن "أنصار الله" الحوثيون استعدادهم للتفاوض المباشر مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ولكن بصفته شخصية يمنية وليس رئيسا.

وأكد الناطق باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، في حديث لقناة "الجزيرة"، أن جماعته مستعدة للحوار، مع هادي بصفته شخصية سياسية يمنية، وليس بصفته رئيسا للجمهورية، معتبرا أن شرعيته أصبحت جزءا من الماضي كونها تستند للمبادرة الخليجية، التي انتهت.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك للسيطرة على مدينة الحديدة الاستراتيجية، التي تخضع لسيطرة الحوثيين، في ظل قلق أممي من تبعات ذلك وانعكاساته على المدنيين.

ويسعى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، من خلال الجهود التي يبذلها والاتصالات التي يجريها مع مختلف أطراف الأزمة، لوقف المعارك، والتوصل إلى اتفاق يجنب مدينة الحديدة مزيدا من التدهور.

هذا ويواصل طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، غاراته الجوية على مواقع متفرقة بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

المصدر: وكالات